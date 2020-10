Moker_B is safolste Ljouwerter artyst dy't trochbrekt yn Nederlânske hiphop

It nûmer Video Vixen fan producer Mohamed Baluah, better bekend as Moker_B, hat mear as 20 miljoen streams op muzykplatfoarm Spotify. It is it earste nûmer dat de producer sa op de kaart set yn de Nederlânske hiphopscene. Moker_B, dy't wennet yn Stiens en opgroeide yn Ljouwert, is it safolste sukses dat de ôfrûne jierren út Fryslân wei trochbrekt yn de hiphopwrâld.