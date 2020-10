Soarchorganisaasje iepenet advysmeldpunt foar persoanlike coronaferhalen

It is tiisdei lanlike coronabetinkingsdei om stil te stean by minsken dy't as gefolch fan it coronafirus stoarn binne.

Depressyf

"Iedereen heeft natuurlijk te maken met corona in zijn leven. De een wordt daar harder door geraakt dan de ander", fertelt Nynke Wilbrink fan Zorgbelang Fryslân. Guon minsken binne in neiste ferlern of harren baan kwytrekke as gefolch fan corona, wêrtroch't se har iensum of depressyf fiele. "We zijn druk bezig met kijken naar hoe we het aantal besmettingen omlaag kunnen brengen, maar het is ook heel belangrijk om het met elkaar te hebben over de impact van het virus op mensen hun leven."

Ferhalen ek bedoeld foar belied

Zorgbelang hat dêrom syn advyspunt iepensteld. "Dat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00", seit Wilbrink. Minsken kinne belje mei 085-48 32 432. Meiwurkers biede dêr in harkjend ear. Dêrneist sammelje se minsken harren ferhalen en bringe se de ympakt dy't it hat op it libben yn yn de oerlizzen oer de coronamaatregels yn de provinsje.

Sprek minsken oan

Wilbrink ropt minsken ek op om goed ominoar te tinken. "Spreek die buurman van wie je weet dat hij veel alleen zit. Denk met elkaar mee. Mensen die toch de behoefte hebben om met een ander erover te praten kunnen dat met ons delen