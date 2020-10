Omrop TIP: Ekstra sportútstjoering op de radio mei fuotbal en darten

Harkemase Boys krijt om 20.00 oere besite fan Flevo Boys, dat in klasse leger spilet. Kenners sjogge Harkemase Boys as grutte favoryt. VV Bûtenpost sil it wat dreger krije, sy spylje om 20.00 oere thús tsjin Capelle, dat op itselde nivo spilet.

We binne der by op beide Fryske fjilden, we sitte yn Helmond foar it duel fan Cambuur en we hâlde ek yn de gaten hoe't darter Danny Noppert it der fanôf bringt yn de earste ronde fan de World Grand Prix. Dat is ien fan de gruttere toernoaien yn it dartsirkwy.