LIVEBLOG: Boargemasters ûntefreden oer mûlkapkesadvys

Premier Rutte en minister fan Folkssûnens Hugo de Jonge jouwe tiisdei it startsein foar in kampanje dy't minsken oantrunt inoar oandacht te jaan en stil te stean by it fertriet dat it coronafirus feroarsake hat. Under it motto 'Aandacht voor elkaar' wurde minsken oproppen inoar troch de twadde weach hinne te slepen.

Rutte en De Jonge nimme tiisdei it foartou yn Den Bosch, dêr't se prate mei tsien Brabanners dy't corona yn de earste weach fan tichtby meimakke hawwe. De premier woe yn earste ynstânsje in nasjonale dei fan besinning organisearje om stil te stean by de ynfloed dy't it firus hân hat op de mienskip. No't bliken docht dat de epidemy noch net oer is, wol it kabinet ek omtinken foar problemen dy't yn de twadde weach allinnich mar grutter wurde, lykas iensumens en wurkleazens.

It kabinet wol dat aksjes op lokaal nivo fan de grûn komme. Op de webside www.aandachtvoorelkaar.nl wurde de kommende moannen inisjativen sammele.