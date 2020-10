Firusremmer remdesivir yn Nederlân is op

De firusremmer remdesivir is sûnt snein net mear leverber oan sikehûzen. De foarried dy't it RIVM foar Nederlân yn behear is, is op. It medisyn wurdt brûkt by slim sike coronapasjinten. It departemint ferwachtet 'hjoed of moarn' nije leveringen út Brussel, seit in wurdfierder fan it ministearje.

De Europeekse Kommisje hat it middel sintraal ynkocht foar de EU-lannen. It ministearje hat de lêste wiken al de hiele tiid oankloppe by de kommisje, omdat de foarried fan it RIVM hurd weromrûn.

De sikehûzen ha sels gjin foarried remdesivir yn hûs. Se moatte it middel bestelle by it RIVM as dat nedich is.