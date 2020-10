90 nije coronabesmettings; soan distansjearret him fan aksjefierende heit

It oantal nije coronabesmettings yn Nederlân is noch fierder oprûn. Yn de ôfrûne sân dagen binne 27.485 nije gefallen meld by it RIVM. Foarige wike melde it ynstitút 19.326 positive tests en de wike dêrfoar 13.471.

Fierder waarden 925 minsken yn in sikehûs opnaam, tsjin 601 yn de wike derfoar. It RIVM krige yn de ôfrûne wike 89 meldingen fan stjergefallen, tsjinoer 102 yn de wike derfoar. Dat wol net sizze dat alle 89 yn de ôfrûne wike ferstoarn binne. Sokke meldings komme somtiden wat letter binnen.

Tusken moandeitemoarn en tiisdeitemoarn binne der 4.548 positive tests meld. Dat is krekt wat minder as de 4.575 positive tests fan de dei derfoar. Dit wiene der yn earste ynstânsje 4.581, mar dat is omleech bysteld.

Effekten maatregels

It RIVM ferwachtet op syn betiidst fan folgjende wike ôf de effekten fan de nije oerheidsmaatregels tsjin it coronafirus te sjen. Earst komt der in stabilisaasje of lichte delgong fan it oantal positive tests en pas dêrnei stabilisearret of giet it oantal sikehûsopnames omleech.

It reproduksjegetal, dat oanjout hoe rap it coronafirus him ferspriedt, gie in lyts bytsje omleech. It stiet no op 1,17. Dat betsjut dat in groep fan 100 besmette minsken sa'n 117 oaren besmet. Sa ferspriedt it firus him hieltyd fierder en rapper. Foarige wike wie it getal 1,27 en de wiken dêrfoar 1,33 en 1,38. De maatregels fan it kabinet moatte it reproduksjegetal werom bringe nei 0,9. As it getal ûnder de 1 komt, dôvet it coronafirus stadichoan út.