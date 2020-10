Drokke 'Deadline Day' foar Gerry Hamstra en Foeke Booy

Noch mear transferfjoerwurk op It Fean

SC Hearrenfean hat al aktyf west. De klup hiert in Sweedske oanfaller: Benjamin Nygren. Yn de Sportcast fertelt Hamstra oer him: "Het is een talentvolle speler. Dit zijn jongens die jong naar grotere clubs gaan en RC Genk is zo'n club. Die kunnen iets meer betalen dan de gemiddelde Nederlandse club. Het is een jongen die aan de rechterkant kan spelen, in de spits en achter de spits", fertelt Hamstra, dy't ek by dizze hiertransfer wer regele hat dat Hearrenfean deroan fertsjinje kin. It kin op kompliminten rekkenje fan ferslachjouwers Arjen de Boer en Geert van Tuinen.

De Feansters binne noch net útwinkele nei de komst fan Nygren, sa foarseit Hamstra. "Er zal nog een middenvelder bij komen. En iedereen weet dat we ook nog graag een tweede keeper erbij willen hebben." En de technysk manager kin de fans fan Hearrenfean gelokkich meitsje: Joey Veerman bliuwt gewoanwei.