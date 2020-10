Hegeskoallen lûke mear studinten; fjirdepart mear op Skylger maritym ynstitút

By beide Fryske hegeskoallen yn Ljouwert binne dit jier mear nije studinten as ferline jier. Op Van Hall Larenstein binne 4% mear earstejiersstudinten en it tal nije studinten fan it NHL Stenden is tanaam mei 5,2%. Dat lêste is mear as it lanlik gemiddelde fan 5%. Grutste groei is te sjen by Maritiem Instituut Willem Barentsz, dêr binne 26% mear earstejiersstudinten yn ferliking mei 2019. It binne 115 nije studinten.