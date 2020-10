FIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei': it ferhaal fan Rick

Dat hat wol oars west. Achternei sjocht er ek wol dat de buert lêst fan him hân hat yn de perioades dat er manysk wie. Dat seach er doe net, mar no wol. It brûken fan drugs triggere de manyske perioades. Blowe die er al op jonge leeftiid. Gewoan om te probearjen, mar miskien ek wol om wat te ferdôvjen.

Programmamakker Miranda Werkman sjocht by him thús en giet mei him nei de kringloopwinkel der't er no wurket. Hy fynt it prachtich, dat kontakt mei de minsken; it helpt him of fan de drugs of te bliuwen.