104 nije coronabesmettingen yn Fryslân, 30 dêrfan yn Ljouwert

Foar it earst sûnt de útbraak fan it coronafirus binne der yn Fryslân mear as 100 nije besmettingen meld yn in dei. Tusken snein 10.00 oere en moandei 10.00 oere binne der 104 nije besmettingen bykaam. It âlde rekôr stie op 99, dat wie ôfrûne freed.