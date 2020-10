SC Hearrenfean hiert Sweedske oanfaller fan KRC Genk

Nygren komt út de oplieding fan IFK Göteborg, mar makke ferline jier de oerstap nei België. De linkspoat hat ferskate kearen spile foar de nasjonale jongereinteams fan Sweden.

It wie bekend dat SC Hearrenfean noch in oanfaller socht. De klup wol ek noch in doelman en in middenfjilder oanlûke. De transfermarkt is noch iepen oant tiisdei middernacht.