Kultuersintrum De Wâldsang yn Bûtenpost hat noed oer stopsetten subsydzje

Achtkarspelen en Dantumadiel jouwe no noch subsydzje foar it learen bespyljen fan in ynstrumint. B&W yn beide gemeenten wolle dêrmei ophâlde.

B&W fan Achtkarspelen wolle ek ophâlde mei de subsydzje foar muzykles op skoalle. Neffens de Wâldsang is dat in minne saak. Muzyk meitsjen is fan grut belang foar it wolwêzen fan minsken, seit it kultuersintrum om't it bern foarmet. De Wâldsang ropt de rieden fan beide gemeenten op om net op te hâlden mei de subsydzje.

De Wâldsang wurket al 50 jier yn de regio.