Gjin Maulun by SC Cambuur, klup hopet AZ-ferdigener Kramer te heljen

SC Cambuur hopet tiisdei in nije ferdigener te presintearjen. De transferperioade rint oant en mei tiisdei en dus kin de klup oant dan noch in nije spiler helje. De Jong hat in ferdigener boppe-op syn winskelist stean: "De klup is dermei dwaande. Ik wit dat se der alles oan dogge. Dat sil fêst goedkomme. Der moat yn de groep efkes wat nijs by. Dat is allinne mar goed foar alles", fertelt de Cambuur-trainer. De namme fan Joris Kramer fan AZ giet rûn. De Jong: "Dat fyn ik in goeien. Mar sa binne der noch mear."

Technysk manager Foeke Booy wol net op de namme fan Kramer yngean. "We krijgen er een goede speler bij, een potentiële basisspeler. Het wachten is op het in orde maken van de papieren."