Pakesizzer yngenieur Wouda: "Het was vroeger gewoon opa z'n gemaal"

Yldau de Boer is gemaalsjef en seit dat it gemaal de lêste tiid hieltyd mear nedich is. "Wy draaie de lêste jierren hieltyd mear en dat sil ek wol sa bliuwe. Troch klimaatferoaringen binne der faker dikke buien. Dat wetter moat sa rap as mooglik ôffierd wurde."

Stiet it gebou der noch hieltyd oer 100 jier?

"Dêr geane wy wol fan út. It is grif net in gebou dat ôfskreaun is', seit de Boer. "Der leit in opdracht om te sykjen nei in brânstof dy't fossylfrij is. Wy binne oan it ûndersykjen wat de mooglikheden binne. Dan kinst bygelyks tinke oan wetterstof of blauwe diesel."