Poppoadia lilk op Veiligheidsregio: sy wolle ûntheffing foar mear besikers

Neffens harren hawwe sy wol sjen litten dat sy de coronamaatregels goed útfiere kinne, neffens de protokollen. En dêrby wie neffens de poppoadia de yndruk wekt dat sy ek foar in ûntheffing yn oanmerking komme soene. Dêrom hawwe de poadia mei de brief in driuwend berop dien op Veiligheidsregio Fryslân yn de hope dat it stânpûnt noch oanpast wurdt.