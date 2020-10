Boargemaster Van de Nadort: "Jammer dat één persoon zich niet aan de regels wilde houden"

Op facebook waard de demonstraasje by it Linde College yn Wolvegea fan tefoaren oankundige. Dat is lykwols net itselde as in offisjele oanmelding by de gemeente, seit Van de Nadort. "We wisten dat er demonstranten zouden komen, maar we wisten niet hoeveel. Vandaar dat we hebben gezegd dat er op het naastgelegen parkeerterrein mocht worden gedemonstreerd. Helaas hield één iemand zich hier niet aan."

Dêrmei doelt er op de man dy't oanhâlden waard troch de plysje. Van de Nadort leit út wêrom't dat nedich wie. "Deze meneer stond voor het schoolplein te demonstreren en weigerde te vertrekken." Nettsjinsteande de oanhâlding is de boargemaster tefreden oer it ferrin fan de demonstraasje. "Ons doel was om er voor te zorgen dat de leerlingen veilig naar school konden en dat de demonstranten een plek kregen om hun geluid te laten horen. In beide missies zijn we geslaagd."

Oft de oanhâlden man op dit stuit noch fest sit, koe de boargemaster net sizze.