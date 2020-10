Rektor Linde College: "Us earste belang is it iepen hâlden fan de skoalle"

De rektor fan it Linde College is net te sprekken oer de aksje. "Der hat in demonstraasje west, mar aldergeloks is it rêstich bleaun en hawwe wy der net in soad fan murken. Ik fyn it wol spitich. Wy binne in skoalle om dingen te learen en om goed ûnderwiis te jaan. Wêr't wy op út binne is dat dit ûnderwiis sûnder steuring plakfine kin."

Neffens Osinga giet it by it opdwaan fan in mûlkapke om in advys, mar de skoalle sjocht wol it leafst dat eltsenien it docht. "Wy hawwe fan it regear en ús koepel, de VO-ried, heard dat der in driuwend advys is om mûlkapkes op te dwaan. Likegoed foar dosinten as learlingen, as sy oer de gong rinne. Dat advys hawwe wy ien op ien oernommen. Freed hawwe wy dat by eltsenien meld. Wy ferplichtsje it net, it is in driuwend advys."

En dat is net sûnder reden, seit er. "Wy binne der op út om de skoalle trochgean te litten. Nei maart hawwe wy hast 3,5 moanne ticht west. Dêrom dogge wy der alles oan om de boel iepen te hâlden. As in mûlkapke op de gongen dêr by helpt, dan dogge wy dêroan mei."

Aksjefierder: "Dit is bernemishanneling"

De fertochte dy't moandeitemoarn oanholden is, is it dêr net mei iens. Hy sjocht it as bernemishanneling. "Dit gaat niet gebeuren, ik stel me daar heel principieel in op. Wat we zien is een rector die zich verstopt achter: ik moet met heel veel mensen rekening houden, blablabla. Wij nemen de adviezen van blablabla. Deze man houd ik persoonlijk verantwoordelijk voor de mishandeling van de kinderen hier op school. Dat heb ik hem gemeld ook. Maar de man wil er niet over praten, dus ik dacht: als ik hier ga staan, misschien wil hij er dan wel over praten."