Jongfryske Mienskip attindearret lanlike polityk op Fryske tema's

De Jongfryske Mienskip soe graach wolle dat de ferkiezingsprogramma's fan de politike partijen tenei sawol yn it Nederlânsk as yn it Frysk ferskine en dat ek de primêre ynformaasje fan de Ryksoerheid yn it Frysk is. Neffens foarsitter Chris van Hes is dat in logyske ferfolchstap nei it ferskinen fan de Frysktalige donorfolder.

Om it goeie foarbyld te jaan, is de flyer fan de Jongfryske Mienskip twatalich.