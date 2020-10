'Blik' fan wurdearring op de Dei fan de Learaar

Baukje Bijma, direkteur fan De Klimstien yn Noardburgum, woe de dosinten fan har skoalle graach ferrasse mei in moarnsbrochje. "Ik fyn it in belangrike dei om jimme yn it sintsje te setten", sei sy tsjin de dosinten. "Wy hawwe in bysûnder jier efter de rêch, dit jier is ek noch ûnwis, mar jimme hawwe sjen litten oer in soad fleksibiliteit en daadkrêft te beskikken yn jimme wichtige wurk."

'Blik' fan wurdearring

Bijma hat it moarnsbrochje sels klearsetten. "Sneon hie ik de tafels al efkes klearsetten en fan 'e moarn betiid stie ik by de bakker om de broadsjes op te heljen." It brochje wie pas it begjin fan de ferrassings foar de learkrêften. "Ik ha eat mei de âlders en de bern organisearre. Ik ha frege om se in 'blik fan wurdearring' te jaan."

"As it goed is, komme de bern aansten mei in blik op skoalle, mei in moai selsmakke etiket dat se oan de learkrêften oanbiede sille", fertelt de direkteur. "It is in wichtige dei om't de learkrêften belangryk wurk útfiere. It hat dreech west, foar wa net. Leararen binne yn maart hiel rap oergien nei online ûnderwiis, ik ha der grutte bewûndering foar hoe't minsken dat oppakt hawwe."