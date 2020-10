Man oanhâlden by aksje tsjin mûlkapkes by Linde College yn Wolvegea

It Linde College hat fan it wykein oerlis hân mei gemeente en plysje. Ek wie it personiel fan de skoalle op de hichte brocht fan de demonstraasje. Yn in mail oan it personiel skriuwt de rektor dat de man al faker yntimidearjend gedrach nei meiwurkers fan de skoalle sjen litten hat. Se hiene him al in lokaalferbod oplein. Dat betsjut dat hy net yn de skoalle of op it plein komme mocht.