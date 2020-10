Boargemaster oer Fjoertoer Trail: "Je moet je afspraak nakomen"

Leo Pieter Stoel, boargemaster fan It Amelân, is tige te sprekken oer de wize wêrop't de Fjoertoer Trail dit wykein ferrûn. "Ik denk dat we vanuit sportief perspectief een goed weekend hebben gehad. De organisatie en de deelnemers hebben zich uitstekend aan de afspraken gehouden. Het is bijzonder om een hardloopevenement te organiseren met deelnemers die mondkapjes dragen."

Unrêst op it eilân

Nettsjinsteande it goeie ferrin fan de wedstriid, fernaam Stoel wol dat it evenemint ûnrêst by de bewenners feroarsake op it eilân. Dochs hat er gjin spyt fan it feit dat er in fergunning jûn hat foar de trail. "Als je een vergunning verleent, dan kun je die alleen intrekken als je gegronde redenen hebt. Die redenen hadden we niet. Dan moet je je afspraak nakomen. Ik begrijp de zorgen van de mensen, maar het evenement staat los van de besmettingen onder de eilanders op dit moment. Daar ligt vooral mijn aandacht, om te zorgen dat we verdere besmettingen voorkomen."

Fernielings

Sneon waard in diel fan it parkoers fernield. Oft dizze fernieligs wat mei de protesten tsjin de Fjoertoer Trail te meitsjen hienen, is net dúdlik.