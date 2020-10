LIVEBLOG: Tsjerken frijwillich werom yn tal tsjerkegongers en gjin Knypster Merke

Neffens Steatsboskbehear moatte wy der om tinke dat it yn natuergebieten net te drok wurdt. Neffens de natuer-organisaasje wie it yn it ôfrûne wykein yn in soad natuergebieten drokker as oars. Al sûnt it begjin fan de coronakrisis sykje mear minsken de gebieten op. Yn de maitiid frege Steatsboskbehear minsken om fuort te bliuwen út rekreaasjegebieten, om't it geregeld te drok waard. Dat wolle sy no foarkomme. "Maar we lopen tegen de randen aan van de hoeveelheid natuur die we hebben en wat de gebieden aan kunnen," seit in wurdfierder.

Ek is it wichtich dat minsken gjin rommel efterlitte, lykas yn De Wieden yn Oerisel: