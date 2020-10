LIVEBLOG: Plysje hâldt aksjefierder tsjin mûlkapkes op skoalle Wolvegea oan

De man dy't by it Linde College yn Wolvegea aksjefierde tsjin it mûlkapke-advys, is troch de plysje oanholden en meinaam nei it buro. De man is it net iens mei it advys dat de bern mûlkapkes drage moatte.

It Linde College hat fan it wykein oerlis hân mei gemeente en plysje. Neffens de rektor binne der 'passende maatregelen' naam om de rêst by skoalle te fersekerjen. De rektor seit yn in mail oan it personiel dat it net de earste kear is dat dizze âlder 'intimiderend gedrag naar medewerkers van onze school' sjen lit. De man is dan ek in lokaalferbod oplein. Dat betsjut dat hy foarearst net yn de skoalle komme mocht. Ek mocht hy net op it skoalplein komme.