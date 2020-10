LIVEBLOG: Foar it earst mear as 100 besmettingen yn in dei

By 18 persint fan de skoallen wurdt gjin thúsûnderwiis regele wannear't in learling thús bliuwe moat, docht bliken út in peiling fan de Algemene Vereniging Schoolleiders. Neffens de foarsitter leit dat net iens oan ûnkunde, mar mear oan in tekoart oan mankrêft. Ek by it CSG Comenius yn Ljouwert is it somtiden wrakseljen en sykjen nei oplossingen.

De teamlieder leit út wat de wurkwize is as der in learling test wurde moat: "As wy in melding krije dat ien twongen efkes thús sitte moat troch in testsituaasje, giet der in berjocht nei de stúdzjecoach. Wy wurkje mei in 'buddy-systeem.' Der komt in laptop te stean sa't de learling meisjen kin. Dy is dan keppele oan in oare learling of in groepke."