Rebûlje om mûlkapkes by Linde College Wolvegea

It advys om in mûlkapke te dragen jildt foar de iepenbiere romtes fan it gebou, it hoecht net ûnder de lessen. It dragen fan sa'n mûlkapke wurdt net ferplichte troch de skoalle.

Nei oanlieding fan it adfys hat ien fan de âlders op social media oankundige moandei mei aksjes te kommen. De man is it net iens dat bern mûlkapkes drage moatte, en komt dêr tsjin yn it spier. Hy seit dat hy 'een voorbeeld wil stellen voor elke bestuurder die onze kinderen wil mishandelen' en seit moandeitemoarn 'een statement' meitsje te wollen by de skoalle.

Lokaalferbod

It Linde College hat dit wykein oerlis hân mei gemeente en plysje. Neffens de rektor binne der 'passende maatregelen' naam om de rêst by skoalle te fersekerjen.

Yn in mail oan it personiel seit de rektor fan it Linde College, Jan Osinga, dat it net de earste kear is dat dizze âlder 'intimiderend gedrag naar medewerkers van onze school' sjen lit. De man is dan ek in lokaalferbod oplein. Dat betsjut dat hy foarearst net yn de skoalle komme mei. Ek mei hy net op it skoalplein komme.