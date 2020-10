LIVEBLOG: Ofdieling soarchsintrum Leppehiem op slot

In part fan soarchsintrum Leppehiem yn Akkrum is op slot setten nei't by in meiwurker it coronafirus fêststeld is. De ôfdieling dêr't dizze meiwurker wurket, bliuwt dêrom tsien dagen yn karantêne. Dat hat de organisaasje sneon op har webside bekend makke.

De ôfdieling bliuwt yn elts gefal oant en mei freed 9 oktober ticht. Der mei oant dy tiid gjin besite delkomme, en meiwurkers moatte njonken in mûlkapke ek hanskuon, in skelk en in feilichheidsbril drage. Op de oare ôfdielings, dy't net yn karantêne binne, is noch wol besite tastien.