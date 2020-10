Reedrydster Femke Kok fan Nij Beets hat by trainingswedstriden yn Thialf yndruk makke op de 500 meter. Sy sette in tiid fan 37,55 op 'e klok. Sa rap wie in Nederlânske frou noch nea op It Hearrenfean. It is de fiifde tiid ea yn Thialf oer 500 meter.