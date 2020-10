UPDATE: Treinen fan en nei Ljouwert ride wer, stasjon wer iepen

De plysje hie melding krigen fan in persoan dy't mei in fjoerwapen in trein ynstapt wêze soe. Om gjin risiko's te nimmen is doe it stasjon ôfsletten, en is de trein trochsocht. Dêrby waard in persoan oantroffen dy't foldie oan it signalemint, mar der waard gjin fjoerwapen fûn.