Bekerlotting: SC Hearrenfean - TOP Oss & RKC - Cambuur

Sportklup Hearrenfean nimt it yn de earste ronde fan de KNVB-beker thús op tsjin TOP Oss út de earste difyzje. Dat die sneontejûn bliken by de lotting foar it bekertoernoai. SC Cambuur iepenet it bekertoernoai mei in útwedstriid tsjin RKC út Waalwijk.