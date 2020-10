Teätertoer fan Fryske popsjoernalisten set letter útein

De foarstelling giet oer it libben fan De Jong, dy't in soad meimakke hat yn de popwrâld. Anekdoaten oer Johnny Cash, The Dubliners, Mick Jagger, Willie Nelson, Manchester en Texas komme foarby. Dêrby wurdt de muzyk op it poadium fersoarge troch Ivo Poelsma fan De Lucky Daltons. Iduna is net ien fan de fiif teäters dy't in spesjale ûntheffing krigen ha. Dêrom koe de foarstelling net trochgean.