LDODK slút earste helte fjildseizoen ôf mei oerwinning op DeetosSnel

Yn Dordrecht giene de ploegen mei 8-11 it skoft yn. Yn it twadde diel koe LDODK de foarsprong op de hikkesluter útwreidzje ta 17-24.

LDODK stiet healwei it fjildseizoen op in earste plak yn de Eareklasse, mar kin snein noch ynhelle wurde troch Fortuna. Ynkoarten folget it sealseizoen, letter sil it twadde diel fan it fjildseizoen spile wurde.