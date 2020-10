Start fan Vuurtorentrail ferrint rêstich

De dielnimmers stiene neffens protokol mei in mûlkapke by de start. Se begjinne om beurten mei it parkoers. Tusken eltse dielnimmers sit in pear sekonden, sadat se ôfstân fan elkoar hâlde kinne. Under it draven hoegden se harren mûlkapke net op, mar sadree't se de finish oer kamen, moasten it wer tefoarskyn helle wurde.

De dielnimmers begripe de argewaasje fan de bewenners. "Dan komen er ineens mensen uit heel Nederland hierheen. Als het hier coronavrij is, wil je dat zo houden", seit ien fan de dielnimmers.