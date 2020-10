Ferlies yn haadklasse foar Bûtenpost en ONS

Nei tolve minuten tocht Snits thús op foarsprong te kommen, mar spitigernôch foar de Snitsers waard de goal ôfkard fanwegen bûtenspul. Dêrnei gie it spul wat op en del, oant tsien minuten foar it skoft. Doe wie it HZVV dat op 0-1 kaam troch in goal fan João.

De ploech út Hoogeveen krige yn de twadde helte de bêste kânsen. Benammen Dzemidzic en Zomer wiene tichteby, mar keeper Justin van Dam koe in doelpunt foarkomme. Snits koe der net folle tsjinoer sette. Fiif minuten foar tiid beslikke in eigen doelpunt fan Patrick van der Veen it duel.