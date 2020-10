VC Snits ferliest yn heale finale Supercup

De striid om de Supercup wurdt gewoanwei spile tusken de bekerwinner en de lânskampioen fan it ôfrûne seizoen. De kompetysje is earder dit jier fanwegen it coronafirus ôfbrutsen, en dus wie der gjin lânskampioen. Dêrom wurdt der no yn Ede mei fjouwer teams spile om de Supercup yn in lyts toernoai. Bekerwinner Sliedrecht Sport en de bêste trije teams út de kampioenspûl (VC Snits, Apollo 8 en Eurosped) dogge mei by de froulju.