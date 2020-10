Cambuur Sjoernaal: Mühren en Schouten werom, Van der Kaap fuort

De nije coronamaatregels soargje derfoar dat SC Cambuur wer yn in leech stadion traint. Der mei gjin publyk by en dat sil der tiisdei ek net wêze as de ploech fan Henk de Jong op besite giet by Helmond Sport. De trainer kin foar dat duel wer beskikke oer Erik Schouten en Robert Mühren, dy't wer op it trainingsfjild steane nei harren thúskarantêne. Kellian van der Kaap is der net mear by. Hy is definityf fuortgien nei Israel.

Yn it nije Cambuur Sjoernaal mear oer de rentree fan Schouten en Mühren en it ôfskie fan Van der Kaap: