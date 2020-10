Omrop TIP: de panorama's fan Gosse Koopmans

Koopmans sit yn de bêste flow fan syn libben. De lêste fiif jier hat er in hiel eigen wurkwize en styl ûntwikkele. Hy makket grutte panorama's, opboud út losse ûnderdielen. Se toane de wrâld fan de keunstner, dy't oerienkomt mei de werklikheid, mar mei in oar perspektyf. We sjogge syn húskeamer, in mânske bûkebeam of it atelier yn waarme kleuren oaljepastelkryt.