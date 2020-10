Longôfdieling MCL op slot nei corona by pasjinten en personiel

It MCL yn Ljouwert hat syn longôfdieling yn karantêne pleatst om't meardere pasjinten en meiwurkers besmet binne mei it coronafirus. Earder fan 'e wike waard dúdlik dat der meardere pasjinten op de ôfdieling leine dy't it coronafirus ûnder de lea hiene. Ut oanfoljend ûndersyk bliek dat ferskate meiwurkers fan dy ôfdieling it firus ek oprûn hawwe. Dat meldt it sikehûs op harren webside.