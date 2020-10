Part parkoers Vuurtorentrail op It Amelân fernield

In part fan it parkoers fan hurdrinwedstriid Vuurtorentrail op It Amelân is fernield. Op sa'n 500 meter fan de rûte binne ôfsettings en buordsjes fuorthelle. Wa't dat dien hat, is net dúdlik, mar mooglik hat it te krijen mei de konsternaasje dy't ôfrûne wike ûntstie doe't de gemeente bekend makke dat de wedstriid 'gewoan' trochgie yn coronatiid.