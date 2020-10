Skilder, byldhouwer en ûntwerper Beb Mulder (81) ferstoarn

Byldhouwer, grafysk ûntwerper en skilder Beb Mulder is ôfrûne woansdei op 81-jierrige ferstoarn. Hy wie jierrenlang belutsen by it iepenloftspul fan Jorwert as dekôrbouwer. Syn grutste wurk stiet yn Bears; it stielen wurk 'Luchtspiegeling' út 1998 is in replika fan de Uniastate dy't dêr earder stie.