Slopershammer giet yn suvelfabryk Aldegea (Sm.): "Doarpshistoarje giet ferlern"

Ald-kroechbaas Wietse Welling hat altiten by it fabryk wenne en skreau in boekje oer de skiednis fan suvelfabryk 'de Hoop' dy't letter 'It Miensker' waard, it gebou fan de grifformearde tsjerke. Neffens Welling hat direkteur Hofstra hiel wichtich west foar it suvelfabryk. "Dat wie in baas direkteur. De boeren hiene in hekel oan him, mar dat is dan mar sa. De man hie it merakels goed foarinoar". 'De Hoop' joech altyd in goede priis foar de molke. "Hast de heechste priis fan Fryslân, allinne Aldeboarn joech mear".

Boerenleenbank

It molkjild waard ien kear yn 'e fjirtjin dagen útbetelle oan de boer. De boer krige dan in slúfke mei kontant jild. It barde regelmjittich dat it slúfke gewoan tusken it lid en de bus stutsen waard. De molkbus stie méi dat jild, dan in hiele dei oan de dyk. Yn 1962 besleat direkteur Hofstra dat it molkjild tenei útbetelle wurde soe troch de Boerenleenbank. Net alle boeren wiene dêr bliid mei.