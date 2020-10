Fiif jier nei flechtlingekrisis: "Wy hienen gjin idee wat der op ús ta kaam"

"It wie in hektyske perioade", fertelt Boorsma. Hy wie yn 2015 krekt distriktsbestjoerder fan it Reade Krús yn Fryslân. Om't de sintrale opfang fan it COA net genôch wie, waard in berop dien op gemeenten om foar tydlike opfang te soargjen. In grut tal gemeenten joech har meiwurking troch sporthallen beskikber te stellen en sa te foarsjen yn in needopfang- of krisisneedopfanglokaasje.

"De wanhoop strielde de eagen út"

De rol fan it Reade Krús wie grut. Frijwilligers makken de sporthallen klear, wiene dei en nacht yn de opfanglokaasjes en hiene EHBO-posten. Boorsma wie doe al 46 jier aktyf by it Reade Krús, mar fûn it allegear wol spannend. "Wy hienen gjin idee fan wat der op ús ôf komme soe."

Op 24 septimber 2015 is it safier. De earste flechtlingen komme oan yn Harns by de Waddenhal. Boorsma wie der by. "De wanhoop strielde de eagen út. Op dat momint wiene se al oeral mei hinne naam. Harns wie it safolste plak dêr't sy kamen. Do koedest sjen dat se net lekker yn harren fel sieten."