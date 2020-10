LIVEBLOG: Longôfdieling MCL yn karantêne; 70 nije besmettings yn Fryslân

Fan kommende wike ôf binne der eltse wike 395.000 coronatests beskikber, 125.000 mear as ôfrûne wike. Dat seit in wurdfierder fan it ministearje fan Folkssûnens. "De verwachting is dat we in oktober hiermee voldoen aan de vraag. Het ziet er goed uit."

Dêrmei is it tekoart oan testkapasiteit noch net ferholpen, seit hy mei klam. "Daarvoor is meer nodig, omdat de GGD's dat vele testen ook aan moeten kunnen. Maar we huren ook steeds meer onderzoekscapaciteit in." De kommende wiken wurket it ministearje oan fierdere útwreiding fan it oantal beskikbere tests. Oan de ein fan de moanne moatte der eltse dei sa'n 70.000 tests foarhannen wêze, neffens de wurdfierder.

Nederlân kampt sûnt al langer mei in tekoart oan testkapasiteit. It is net mooglik om tests ôf te nimmen by eltsenien dy't him teste litte wol. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sei freed dat "een sterkere regie" de tekoarten ferlytsje kin, sadat der mear romte is om te testen. Nije manieren om te testen kinne dêrby helpe, mar dy moatte wol soarchfâldich talitten wurde.