Bestjoerster ûnder ynfloed feroarsaket ûngelok yn Bakkefean

Neffens omstanners flechte de bestjoerster nei it ûngelok in greide yn en waard se dêr letter troch de plysje oantroffen. Dy naam in alkoholtest by har ôf, dêr't út kaam dat de frou te djip yn it gleske sjoen hie. Se is oanhâlden en oerbrocht nei it plysjeburo yn Drachten.

Ambulânsepersoniel hat de bestjoerder fan de oare auto neisjoen, mar hy hoegde net oerbrocht te wurden nei it sikehûs. De Duerswâldmer Wei hat in skoft ôfsletten west. In berger hat de flink skeinde auto's ôffierd.