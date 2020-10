Hearrenfean komt goed fuort mei lykspul: "Het was billenknijpen"

"Op basis van de tweede helft had je hem hier gewoon moeten verliezen", sei Jansen nei ôfrin. "De eerste helft ben ik gewoon heel tevreden over. Het was gewoon teleurstellend dat we met 1-1 de pauze in gingen. De tweede helft was het billenknijpen."

Utrecht krige kâns op kâns, mar geandewei rekke Jansen oertsjûge dat de Friezen in punt meinimme koene. "Op een geven moment had ik het gevoel hij gaat er gewoon niet meer in. Die jongens gooiden zich met alles ervoor, met alles wat ze hebben."

Minne twadde helte

"De eerste helft hebben we makkelijk meegevoetbald. Dat is wel een patroon dat ik terugzie, dat we de tweede helft iets verder terug komen te verdedigen. Terwijl als je een bal onderschept je naar voren moet. Dan moet Henk er ook nog eens af, dan wordt het helemaal anders daarnaartoe te voetballen." De spits hie lêst fan syn beide skonken en waard dêrom út foarsoarch fan it fjild helle.

Jansen seach nettsjinsteande it minne spul fan de twadde helte dochs ek positive punten. "Waar je echt supertrots op moet zijn is wat het team heeft laten zien aan arbeid, aan werklust, aan het willen overleven. Dat hebben ze geweldig gedaan", seit Jansen.