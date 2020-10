Omkearde wrâld: Libertas ferliest mei 2-1, Drachtster Boys winne mei 1-2

De sealfuotbalfroulju fan Libertas fan Driezum spylje dit seizoen foar it earst yn de Earedifyzje. Opmerklik, want it team bestiet pas sûnt ferline jier. Fia promoasje komme se no út op it heechste nivo, en it begjin is ferrassend sterk. De earste twa duels waarden beide wûn. Freed kaam koprinner Team Alkmaar op besite yn sporthal De Boppeslach yn Damwâld, sûnder publyk. Ynset wie de kopposysje yn de Earedifyzje.

Yn de earste helte wurdt lykwols dúdlik dat Alkmaar fierwei de sterkste is. Dochs witte de froulju fan Libertas de stân op 0-0 te hâlden oant it skoft. Nei de rêst krijt Sam Bosma fan Libertas in earste kâns, mar noch net in goal.

Libertas stadichoan better

Dat slagget Amy Visser fan de tsjinpartij wol: sy set Team Alkmaar terjochte op in 1-0 foarsprong. Libertas krijt wol in penalty, mar Esther Dekker mist dizze. It jout lykwols wol oan dat der feroaring yn de wedstriid komt, Libertas wurdt better. Sam Bosma krijt op 'e nij in grutte kâns, mar it is Marije Procee dy't de 1-1 makket.

Libertas set in geweldige oanfal op, mar it skot fan Esther Dekker giet oer. Team Alkmaar slacht dêrnei hurd werom mei in goal fan Lotte Hopma. En dan begjint de tiid ek mei te spyljen, mei noch minder as tsien minuten op de klok. Keepster Joukje van der Meer wurdt noch wiksele foar in ekstra fjildspylster, mar dat mei net mear helpe. Libertas ferliest mei 2-1 fan Team Alkmaar, mar wol yn in moai spul.