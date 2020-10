Spiler Harkemase Boys hat corona, wedstriid fan sneon skrast

Om't dy spiler yn kontakt west hat mei oare spilers, moatte dy yn karantêne. Yn oerlis mei de KNVB is besletten dat de Harkiten net ôf hoege te reizgjen nei Súd-Hollân.

Twadde wike op rige

It is al de twadde wike op rige dat in kompetysjewedstriid fan Harkemase Boys net trochgiet. In wike lyn gong de thúswedstriid tsjin ODIN'59 net troch. Doe wiene der coronagefallen yn de seleksje fan de tsjinstanner.