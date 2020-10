Froulju SC Hearrenfean ferlieze mei 3-1 fan ADO Den Haag

Nettsjinsteande in moaie kâns foar Tiny Hoekstra, slagge it ADO Den Haag al nei fiif minuten om op in 1-0 foarsprong te kommen. It doelpunt waard makke troch Jaimy Ravensbergen. Mei in hurd skot koe sy keepster Okken foarby komme.

Hearrenfean krijt in giele kaart nei in oertrêding op Rijsbergen. ADO mei in frije traap nimme krekt bûten it sechtjinmetergebiet, mar de bal fan Nelemans giet krekt oer de goal hinne. In foarset fan Williënne ter Beek kin trochset wurde troch Fransisca Cardoso, mar it slagget net om Tiny Hoekstra te berikken yn de oanfal.

Lykmakker bleau mar efkes

Nei 40 minuten slagget it de froulju fan it Fean dochs om in goal te meitsjen. In aksje fan Ter Beek soarget foar in kâns foar Cardoso. De keepster fan Den Haag kin de bal earst tsjinhâlde, mar foarkomt dêrnei net dat de bal noch it doel yn rollet. De wille duorret lykwols mar koart, want krekt foar it skoft krijt ADO Den Haag in penalty. Gwyneth Hendriks sjit raak yn de linker krusing en set de ploech út Den Haag op 2-1.

Efterstân net ombûgd

Nei it skoft krijt ADO Den Haag al de fjirde corner op rige, mar echt in kâns hat it net opsmiten. Hearrenfean docht twa wiksels: Samanthe Dewey en Dana Philippo der út, Eef Kerkhof en Jasmijn Duppen komme der yn. Letter wurdt ek noch Jamie Altelaar foar Alieke Tuin wiksele. Nadine Noordam kin Den Haag op 3-1 sette.

It slagget de froulju net om de efterstân om te bûgjen. Kirsten van de Westeringh krijt noch in foarset fan Fransisca Cardoso, mar wer is it de Haagske keepster dy't de bal út it net hâldt. It mei net folle mear helpe, want ek yn de lêste minuten woe in goal meitsje net mear.