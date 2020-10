FIDEO: It Polytburo mei de opmerklike oerstap fan Irene van Breemen

Foar it earst yn de skiednis fan de FNP krijt de partij yn de gemeenteried fan Ljouwert trije sitten. It is te tankjen oan de opmerklike oerstap fan de nûmmer twa fan 50PLUS yn de stêd, Irene van Breemen-Schneider. Se wie justerjûn te gast yn It Polytburo, it politike programma fan Omrop Fryslân.