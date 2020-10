Ynstânsjes freegje provinsje jachtûntheffing om greidefûgels te beskermjen

Neffens de organisaasjes is it rendemint fan it weidefûgelbehear negatyf. Alle positive effekten wurde gau wer de grûn yn trape troch dy presaasje. Neisoargers stappe eltse maitiid mei goeie moed it fjild yn, mar yn 2020 is der net in soad hope mear oer. Dêrom soe it provinsjebestjoer neffens de organisaasjes de 'romte yn de regels' fan de Wet Natuurbescherming opsykje moatte.

Untheffingen

Provinsjale Steaten kinne bygelyks frijstellingen jaan om op bepaalde bisten te jeien. Dan giet it wol in bisten dy't net yn harren bestean bedrige wurde. De Faunabeheer Eenheid soe graach in plan meitsje wolle. Jagers hawwe de kapasiteit om it presaasjebehear wer op oarder te krijen. Neffens Fokkinga en Hoogland is dat in goed idee. Oan harren binne mei de gearkomste de rapporten Cijfers Predatieverlies en Vermindering van predatiedruk bij weidevogels oerlange.