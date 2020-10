Stâl Boppeslach set hynder yn foar it goeie doel

Stâl Boppeslach is in gearwurking fan bedriuwen en partikulieren, dy't fan doel is hynders drave te litten om sa jild op it tafelkleed te krijen foar goeie doelen. Stichting Dol Fijn is in organisaasje dy't sport foar minsken mei in beheining mooglik makket. Yn 2020 giet it jild nei dizze stichting.

Fado de Padd is in Frânske draver fan fiif jier. Trainer Aonne de Wrede hat de ôfrûne sân moannen drok dwaande west om him ta te rieden, tegearre mei de 25-jierrige Vera Akkerman fan Oerterp. Der is noch in hynder dy't klearstoomd wurdt foar wedstriden, mar dy makket letter noch in debút.